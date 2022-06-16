سعر الذهب يتراجع في أسواق السعودية الخميس..  وعيار 21 يسجل 192 ريالا

شهد سعر الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 219.90 ريال (58.60 دولار) نزولا من 221.32 ريال في اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية ينخفض إلى 192.42

وانخفض سعر الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلا 192.42 ريال (51.28 دولار) بعدما سجل 193.66 ريال في اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية يهبط إلى 164.93 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 164.93 ريال (43.95 دولار) هبوطا من 165.99 ريال في اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية تتباين

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تتقدم

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1833.40 دولار للأوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

ويُنظر إلى الذهب غالبا على أنه أصل آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.