سعر الذهب يتراجع فى سوريا الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 128 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى الوقت الذى صعد فيه المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يسجل 146,672 ليرة

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية إلى 146,672 ليرة ( 58.38 دولار) مقارنة مع 147,108 فى اليوم السابق.

وهبط متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا ليسجل 128,341 ليرة ( 51.08 دولار) نزولا من مستوى 128,723 ليرة الذى بلغه فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا يهبط إلى 110,006 ليرة

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا إلى 110,006 ليرة ( 43.78 دولار) من 110,333 ليرة فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 146,671,990 ليرة ( 58,376 دولار) خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب يصعد عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، فى الوقت الذى يحاول فيه المعدن الأصفر الخروج من التداول المحدود النطاق.، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1821.53 دولار للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يسجل 1822.10 دولار للأوقية

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1822.10 دولار للأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب مما ساعد على زيادة جاذبية الذهب التى لا تدر عائدا.

وقال مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز بأستراليا: “بشكل عام ، فإن النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة تعني أنه عندما نحصل على اختراق لمنطقة التداول الحالية التي كنا عالقين فيها لمدة شهرين ، فمن المرجح أن تكون فى الجانب السلبى”.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.