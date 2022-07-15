سعر الذهب يتراجع فى الإمارات الجمعة.. وعيار 24 يتجاوز 201 درهم

شهد سعر الذهب انخفاضا فى أسواق الإمارات اليوم الجمعة بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 201.17 درهم ( 54.77 دولار) متراجعا من مستوى 202.30 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 176.03 درهم (47.92 دولار) من 177.02 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية مسجلا 150.88 درهم ( 41.08 دولار) نزولا من 151.73 درهم الذى بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 201,170 درهم ( 54,768 دولار).

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، ليظل في طريقه نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثّر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حادّ لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوَّم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدِن النفيس بأكثر من 2%، أمس.