سعر الذهب يتراجع فى الإمارات الأربعاء.. وعيار 24 يتجاوز 208 دراهم

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 208.35 درهم ( 56.72 دولار) متراجعا من مستوى 208.74 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 182.31 درهم (49.63 دولار) من 182.65 درهم الذي سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 156.26 درهم ( 42.54 دولار) نزولا من 156.56 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ ساعد تراجع الدولار والتوترات بين بكين وواشنطن في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1766.59 دولار للأوقية . وخلال تعاملات أمس الثلاثاء ، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1787.79 دولار قبل أن يغلق منخفضا 0.6%.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1780.80 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2% أمام منافسيه بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% ليلة أمس ، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي أف أكس: “اختبر الذهب المقاومة حول مستوى 1785 دولارًا – 1790 دولارًا ليلة أمس وتم رفضه … أصبحت الأسواق أكثر تشككًا بعض الشيء بشأن تداعيات السياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي”.