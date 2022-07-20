سعر الذهب يتراجع فى الإمارات الأربعاء.. وعيار 24 يتجاوز 201 درهم

شهد سعر الذهب انخفاضا فى أسواق الإمارات اليوم الأربعاء بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 201.87 درهم ( 54.96 دولار) متراجعا من مستوى 202.15 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 176.64 درهم (48.09 دولار) من 176.89 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية مسجلا 151.40 درهم ( 41.22 دولار) نزولا من 151.62 درهم الذى بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 201,865 درهم ( 54,958 دولار).

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة).

و تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1706 دولارات للأوقية.

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.