سعر الذهب يتراجع فى أسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 يلامس 194 ريالا

شهد سعر الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 221.15 ريال (58.93 دولار) نزولًا من 221.91 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية يسجل 193.51 ريال

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلًا 193.51 ريال (51.57 دولار) بعدما سجل 194.17 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى السعودية يتراجع إلى 165.86 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 165.86 ريال (44.20 دولار) هبوطًا من 166.43 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب العالمى يهبط

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس متأثرًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعًا شديدًا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مجددًا التزام البنك بمكافحة التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العقود الأمريكية الآجلة يسجل 1834.30 دولار للأوقية

وانخفض سعر الذهب العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % أيضًا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا: “مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% محتملة فعلًا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة”.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقًا أي شيء وإن مسئولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادةً ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدِن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلّص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.