اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يتراجع عالميًّا لأدنى مستوى فى 6 أسابيع مع صعود الدولار

تراجع سعر الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1880.46 دولار للأوقية
أحمد فراج 10:26 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 10:26 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

هبط سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ليلامس أقل مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار، في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا، بسبب أزمة فيروس كورونا، بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل سعر الذهب أدنى مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر سعر الذهب 1.5% لينخفض إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة 8 أسابيع بفضل بيانات مبيعات المساكن الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

اقرأ أيضا  صادرات النحاس تتراجع بنسبة 25% خلال 7 شهور (جراف)

ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى، وهو ما ينعكس على سعر الذهب عالميًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأوقية، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

وخسر البلاتين 1% إلي 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1 % إلى 2217.75 دولار.

فتح صناع السياسات الاقتصادية الأمريكيين الباب أمام مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة

وفتح كبار صناع السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الباب أمس الثلاثاء أمام مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول قال إنه لن يجري تمريرها على الأرجح من خلال البنك المركزي.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 18-9-2020 وصعود عيار 21

وأبلغ باول، الذي تعرض لانتقادات بدعوى أن برنامج الاحتياطي الفيدرالى لإقراض الشركات الصغيرة غير فعَّال في إنجاح الشركات الصغيرة، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أن الطلب ضئيل على قروض البنك المركزي التي تقل عن مليون دولار.

وقال باول في شهادة أمام اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون إنه إذا كان الكونجرس يريد الحصول على مبالغ أصغر للشركات الأصغر حجما، فعليه استخدام شيء مثل برنامج حماية الرواتب الذي جرى تبنيه في وقت سابق في ظل الجائحة، وتجنيب الاحتياطي الاتحادي صعوبة ضمان قروض “لمئات الآلاف” من الشركات الصغيرة.

وأضاف قائلا ”محاولة ضمان الائتمان لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة سيكون بالغ الصعوبة“.

اقرأ أيضا  الصحة الروسية: بدء عرض عقارين لعلاج كورونا في الصيدليات

وقال إن برنامج حماية الرواتب، والذي قدم قروضا ستتحول إلى منح وفق شروط معينة ولا تشمل ضمانا صارما للشركات المتقدمة بالطلبات، هي ”وسيلة أفضل للوصول إلى ذلك“.

وقال باول إن الاقتصاد أظهر ”تحسنا ملحوظا“ بعد أن قادته جائحة فيروس كورونا إلى الركود. لكن الطريق أمامه لا يزال ضبابيا.

وفي إشارة إلى انتعاش في الوظائف وإنفاق الأسر منذ أن ركد الاقتصاد في الربيع وأوائل الصيف، قال باول إن الاقتصاد لا يزال بعيدا عما كان عليه ”وسيظل الطريق للأمام شديد الضبابية…. من المرجح ألا يأتي التعافي الكامل إلا عندما يكون الناس على ثقة بأن العودة للانخراط في نطاق واسع من الأنشطة آمنة“ مع السيطرة على فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب تنتعش قليلاً وسط ترقب لكلمات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي

أحمد فراج 12:51 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

سعر الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وسط ترقب لسياسات الفيدرالى الأمريكي

أحمد فراج 11:45 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار الذهب العالمية تتراجع بفعل توقعات الفيدرالى الأمريكى للانتعاش الاقتصادى

أحمد فراج 11:14 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20

أسعار الذهب تتمسك بالاتجاه الصعودي قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أحمد فراج 12:11 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

سعر الذهب يتبنى الاتجاه الصعودى مع ترقب اجتماع الفيدرالى الأمريكى

أحمد فراج 12:32 م, الأثنين, 14 سبتمبر 20

أسعار الذهب العالمية تستقر عند أعلى مستوى فى أسبوع مع هبوط الدولار

أحمد فراج 12:27 م, الخميس, 10 سبتمبر 20