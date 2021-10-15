اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يتراجع عالميا.. ويتجه صوب أفضل أسبوع فى 5 أشهر

انخفاض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 3:13 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 3:13 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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شهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزّز جاذبية المعدِن الأصفر، رغم تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب الفورى 0.2% إلى 1792.54 دولار للأوقية، لكنه ارتفع 2% خلال الأسبوع.

انخفاض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1793.10 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع، مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

البلاتين والبلاديوم يتجهان صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع

وصعد البلاتين 0.1% إلى 1056.02 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2137.68 دولار للأوقية. ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الصباحية في آسيا، لكن كان من المقرر أن يكون أفضل أسبوع له منذ أكثر من خمسة أشهر.

كما أدّى الانخفاض في كلٍّ من الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الحد من خسائر المعدِن الأصفر، حتى في الوقت الذي يستعدّ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء التناقص التدريجي لمشتريات الأصول.

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وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.11% لتصل إلى 1795.95 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر واحد عند 1800.12 دولار، أمس الخميس.

وشهدت ارتفاعًا بنسبة 2.1% للأسبوع حتى الآن، كما ارتفع الدولار الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الجمعة.

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر أمس

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر، أمس الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، فيما سمح للمستثمرين بالتحول إلى المعدِن النفيس للتحوط من التضخم.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.59 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1800.12 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.2% إلى 1797.90 دولار.

وتجاهل الذهب إلى حد بعيد أيضًا فيما يبدو بيانات أسبوعية جيدة بشأن سوق العمل الأمريكية.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 23.45 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.1% إلى 1051.78 دولار، أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 2136.18 دولار.

وسجل كل من الفضة والبلاديوم، في وقت سابق، أعلى مستوى له في شهر.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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