سعر الذهب يتراجع عالميا وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

و تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1706 دولارات للأوقية.

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.

استقرار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1884.66 دولار للأوقية.

الذهب يستقر خلال تعاملات أمس

واستقرت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1704.80 دولار.

وانخفض الدولار 0.5 % مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 %، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 % الأسبوع الماضي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو.

ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان غدا الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.