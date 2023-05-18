سعر الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي

شهد سعر الذهب العالمي تراجعا اليوم الخميس إذ تحركت أسعار المعدن الأصفر تحركا طفيفا بعدما‭‭‭ ‬‬‬أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1982.60 دولار.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في جلسة التداول السابقة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وقال إدوارد مير، محلل المعادن في شركة ماركس للخدمات المالية، إن الذهب قد يظل في نطاق يتراوح من 1965 إلى 2020 دولارا خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتجاه العام يظل ضعيفا إلى حد ما إذ من المرجح أيضا أن يؤدي التفاؤل المتزايد تجاه أزمة سقف الدين إلى زيادة الضغط على السبائك.

وأضاف أن العديد من أرقام الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة جاءت أقوى مما كان متوقعا وهذا يؤدي إلى تصورات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لن يتوقف على الأرجح عن رفع أسعار الفائدة في يونيو.

وتابع أن شبح ارتفاع أسعار الفائدة ينذر بانعكاس سلبي على الذهب.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري أمس الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف كارثي عن السداد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.63 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 % إلى 1065.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1488.21 دولار.