سعر الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا بالأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2024.49 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2038 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف “الأمور تتباطأ في نهاية العام، ولكن الشيء الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار سيظل هو النظرة المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى”.

وأضاف “التوقعات كبيرة جدا في هذه المرحلة لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل”.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.

وينتظر المستثمرون عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.84 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2% إلى 943.39 دولار واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار.