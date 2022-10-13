سعر الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليتحرك في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1668.84 دولار للأوقية.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1675.50 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة فى وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن تسجل 8.1 % على أساس سنوي في سبتمبر، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة مرة أخرى.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، انخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5 % إلى 18.96 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 % إلى 881.63 دولار والبلاديوم 0.1 % إلى 2138.43 دولار.

وخلال تعاملات أمس، ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع طفيف في الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى لشهر سبتمبر وكذلك بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1668.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 % مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.