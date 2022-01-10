اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

تراجع سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية
أحمد فراج 10:12 ص, الأثنين, 10 يناير 22 10:12 ص, الأثنين, 10 يناير 22

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شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليستقر قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف الأمريكى، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1795.11 دولار للأوقية بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية

وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.2% إلى 1794.00 دولار.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، بعد محاضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالى والتي أشارت إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالى ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.

استقرار سعر الفضة

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.1% إلى 956.10 دولار للأوقية ، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1927.25 دولار للأوقية.

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وارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة مدعومة بانخفاض الدولار، بينما كان المعدن النفيس يتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر بفعل زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إذ يترقب المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل الموعد المتوقع.

ارتفاع سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1792.13 دولار للأوقية ، ليجري تداوله في نطاق ضيق يبلغ سبعة دولارات ويتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2% وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر.

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وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.50 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار يوم الجمعة برغم أنه لا يزال بصدد تسجيل مكاسب هذا الأسبوع قبل إعلان بيانات الوظائف الأمريكية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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