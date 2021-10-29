سعر الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب اجتماع السياسة الفيدرالية

شهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تراجع عائدات السندات الأمريكية والدولار مع تركيز المستثمرين على استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لضغوط التضخم والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي الضعيف، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1796.31 دولارًا للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.2% حتى الآن، هذا الأسبوع.

انخفاض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1796.20 دولار.

وتتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتسجيل أسوأ أسبوع لها في ثلاثة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذى لا يدر أي عائد.

كان الدولار الأمريكي يتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

المستثمرون يترقبون الآن اجتماع السياسة الفيدرالية الأسبوع المقبل

ينتظر المستثمرون الآن اجتماع السياسة الفيدرالية الأسبوع المقبل، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أبطأ في الربع الماضي.

الفضة تتراجع

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 23.88 دولار للأوقية وتتجه نحو أسوأ أسبوع لها منذ منتصف سبتمبر.

وهبط البلاتين 0.6 % إلى 1013.51 دولار للأوقية ، بينما انخفض البلاديوم 0.1 % إلى 1987.46 دولار.

أسعار الذهب تتماسك أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية أمس

وتماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس الخميس، بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1802.40 دولار للأوقية. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1803.90 دولار للأوقية.

محلل: نحن في فترة توطيد للذهب

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى مؤسسة أواندا لرويترز “نحن في فترة توطيد للذهب لكنني أعتقد أن تشديد السياسة في نهاية المطاف ومخاوف التضخم يجب أن تكون إيجابية بالنسبة للذهب”.

وأضاف: “كانت الأرباح مثيرة للإعجاب إلى حد ما، ويثير هذا دهشة الكثير من الناس …حيث تعد أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية مكانًا مفضلًا للعديد من المستثمرين للذهاب إليه، مما يقلل الطلب على ملاذ آمن في الوقت الحالي”.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، يعقبه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في الثالث من نوفمبر.