شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن الأصفر لتسجيل انخفاض أسبوعي، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، وزاد الضغط عليه بفعل صعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1929.90 دولار للأوقية.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يهبط

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1936 دولارا.

وقال بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كومودتي ريسيرش “الأمر يرتبط على وجه الخصوص بالتطورات في أسواق الدخل الثابت مع ارتفاع العوائد مرة أخرى”.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم مرة أخرى عن مستوى 2.4 %، وذلك بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وارتفاع العوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وصعد الدولار للجلسة الثانية على التوالي، مما نال من جاذبية الذهب المسعر به.

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 1.4 %

ويتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 1.4 % بعد أن انخفض في وقت سابق من الأسبوع وسط مؤشرات على تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % لتسجل 24.65 دولار للأوقية، وهي في طريقها لانخفاض أسبوعي.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 984.56 دولار، فيما تقدم البلاديوم 0.6 % إلى 2274.34 دولار. والمعدنان متجهان لرابع خسارة أسبوعية لهما على التوالي.

ويقترب الذهب من خسارة 1% من قيمته اليوم، في الوقت الذي ترتفع فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية بـ 3.48% ويرتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% ليسجل 98.47 أمام سلة من العملات الأجنبية.

يذكر أن جازبروم الروسية أرسلت مطالبات رسمية لكل المتعاملين تطالبهم فيها بتنفيذ قرار الرئيس الروسي بوتين، بدفع فواتير الغاز الخاصة بهم بالروبل الروسي بدلًا عن الدولار واليورو.

تراجع الذهب فى آسيا

وانخفض الذهب صباح اليوم في آسيا، مما زاد من خسائره الأسبوعية.

وفاقت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن مدفوعة بالتقدم الضئيل الذي تم إحرازه في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الأخير بحثًا عن دليل للمضي قدمًا في السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.63% لتصل إلى 1937 دولارًا وخسرت حوالي 1.1% خلال الأسبوع حتى الآن.

وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صعوديًا من أدنى مستوى له في شهر تقريبًا يوم الجمعة.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بوقف عقود إمداد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز ما لم يتم دفعها بالروبل الروسي.

ويعد هذا أقوى رد اقتصادي له حتى الآن على العقوبات الغربية التي فرضت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.