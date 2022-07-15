سعر الذهب يتراجع عالميا.. والمعدن النفيس يتجه صوب خامس هبوط أسبوعي على التوالي

شهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، ليظل في طريقه نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثّر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حادّ لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يهبط

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوَّم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدِن النفيس بأكثر من 2%، أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميسن إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عوائد ثابتة.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات تتراجع

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الجمعة 15 يوليو، مما عزَّز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% إلى 18.18 دولار للأونصة، لتخسر حوالي 6%، هذا الأسبوع، متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 840.53 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين حوالي 6.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13%، هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر الماضي.

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر كامل على وارداته من الذهب الروسي

من ناحية أخرى، قال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر كامل على وارداته من الذهب الروسي ضمن حزمة العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على الصادرات الروسية التي نجحت في تجنب العقوبات السابقة. إلا أنه حتى الآن لم يعلن الاتحاد الأوروبي موعد إطلاقه للحزمة السابعة من العقوبات، لكن بعض التقارير نقلت أنها قد تأتي في وقت لاحق من اليوم.

يُذكر أن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى حظرت الذهب الروسي بعد اقتراح الفكرة في اجتماع قادة مجموعة السبع الأخير، فيما قررت الدول الأخرى دراسة الأمر.