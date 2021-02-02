سعر الذهب يتراجع عالميا.. والفضة تخسر 2% بعد مكاسب قياسية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الفضة ما يزيد على 2%، بعد أن كانت قرب أعلى مستوى لها في ثماني سنوات في الجلسة السابقة، إذ تسبب رفع بورصة شيكاجو التجارية للهامش في دفع المستثمرين لجني الأرباح، بحسب وكالة رويترز.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1855.76 دولار للأونصة.

وخسر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% مسجلا 1856.90 دولار.

انخفض سعر الذهب صباح اليوم خلال الجلسة الأسيوية

وانخفض سعر الذهب صباح اليوم، خلال الجلسة الأسيوية، وفي مستهل الجلسة الأوروبية، ولكن يظل التركيز الأكبر على سعر الفضة التي انطلقت مسرعة يوم أمس لأعلى المستويات منذ 2013 متجاوزة مستوى 30 دولار للأوقية.

وسجل سعر الذهب 1.846.49 دولار للأوقية، بتراجع بلغت نسبته 0.77%. فيما انخفضت أسعار الفضة بنسبة أكبر، لتسجل 27.775 دولار للأوقية، بهبوط 5.17%.

هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 28.52 دولار

وهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 28.52 دولار للأونصة قبيل إغلاق بورصة طوكيو، بعد أن قفزت 7.3% لتبلغ أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013 عند 30.03 دولار أمس الإثنين، عندما تدافع المستثمرون الأفراد إلى السوق بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الأسعار.

ورفعت بورصة شيكاغو التجارية هامش الوقاية للعقود الآجلة للفضة كومكس 5000 بنسبة 17.9% أمس.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي ماركت إن تحركات بورصة شيكاغو التجارية لزيادة هوامش تداول الفضة وتثبيط سلوك المضاربة المرتفع في السوق حفزا بعض عمليات جني الأرباح.

والهوامش عبارة عن ودائع تفرضها البورصات للحد من مخاطر التخلف عن السداد أثناء تداول المستثمرين في أسواق العقود الآجلة، ويتم رفعها عادة في أوقات تقلب الأسعار.

وأدت تداولات محمومة للأفراد بدأت الأسبوع الماضي إلى أن يتدافع المتعاملون العالميون للحصول على السبائك والعملات المعدنية لتلبية الطلب، بينما دفع أيضا الهيئة المعنية بتنظيم السلع الأولية في الولايات المتحدة إلى مراقبة السوق.

هبط البلاتين 1.5% إلى 1110.77 دولار

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 1.5% إلى 1110.77 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.3% إلى 2253.03 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة أمس بنسبة 11.2%، لأعلى مستوى قياسي منذ فبراير 2013. وارتفعت أسعار المعدن الثمين مع زيادة الطلب من مستثمري التجزئة، بناء على تحفيزات بالشراء من منتدى ريديت.

واستدعى النشاط المفاجئ مراقبة عن كثب من هيئة تداول السلع والعقود الآجلة في الولايات المتحدة، وفق الرئيس القائم بالأعمال، روستين بيهنام، يوم الإثنين، مع تقلبات الأسبوع الماضي في الأسواق المالية، يبدو أن التقلب سوف ينتقل إلى سوق الفضة.

ولكن كما يشير كبار المحللين، وخبراء الاقتصاد، بأن الفارق بين أسواق الأسهم والسلع فارق شاسع، فسوق الفضة أضخم بكثير من سهم غيمستوب كورب على سبيل المثال.

ويستهدف متداولو ريديت صندوق تحوط وحيد، وهو: سيتدال كابيتال.

الهند تخفض الرسوم الضريبية على الذهب والفضة

من ناحية أخرى، خفضت الهند الرسوم الضريبية على الذهب والفضة أمس الاثنين، لدعم الطلب المحلي، وتقليل التهريب. وعلى الجانب الآخر قالت منظمة الذهب في الصين إن استهلاك الذهب هبط للخمس في 2020.