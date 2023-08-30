سعر الذهب يتراجع عالميا مع ضعف الرهانات على رفع الفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، إلا أن المعدن الأصفر ظل يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بينما قلص المستثمرون الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.08% إلى 1963 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 103.537 نقطة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% أو ما يعادل 18.3 دولار، إلى 1965.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أغسطس.

وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الثلاثاء، انخفاض عدد فرص العمل المتاحة بمقدار 338 فرصة إلى 8.827 مليون وظيفة خلال شهر يوليو، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 28 شهرًا، ما يعني تأثر سوق العمل بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات أخرى، انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر أغسطس إلى 106.1 نقطة، من قراءة شهر يوليو المعدلة بالخفض عند 114.0 نقطة.

وتراجع مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 80.2 نقطة من 88.0 نقطة، لكنها ما زالت تتجاوز مستوى 80 نقطة، والذي يشير تاريخيًا إلى الركود المحتمل خلال العام المقبل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 24.63 دولارًا للأونصة، لكنها كانت تحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد.

فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 975.07 دولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 يوليو في الجلسة السابقة. وهبط البلاديوم 0.8 % إلى 1239.38 دولار.