سعر الذهب يتراجع عالميا مع صعود الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس.

سعر الذهب العالمى

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة الذى استقر عند 1980 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام أمس، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي إذ ارتفعت 0.2 % بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5 % في استطلاع أجرته رويترز.

وقال ياب جون رونج محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي.جي إنه في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو فإن البنك “من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة وهو ما قد يمثل تحديا أمام الاتجاه الصعودي للذهب”.

وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأمريكي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

أسعار المعادن الثمينة

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 25.06 دولار وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأوقية.

وخسر البلاديوم حوالي 1% مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولارا أمس الثلاثاء.