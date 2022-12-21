سعر الذهب يتراجع عالميا مع انتعاش الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع أكثر من 1% أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

سعر الذهب العالمى

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1823.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الأسبوع الماضي أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل رغم اتجاه الاقتصاد لركود محتمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 23.94 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 % إلى 1003.26 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 % إلى 1738.52 دولار.