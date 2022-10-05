سعر الذهب يتراجع عالميا مع استقرار الدولار وسط ترقب لبيانات التوظيف الأمريكية

شهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار ، لكن المعدن الأصفر حلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة فى الوقت الذى امتنع فيه المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار تشديد السياسة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1722.49 دولارًا للأوقية. وفقد الذهب بعض مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوي منذ 13 سبتمبر عند 1729.39 دولار أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب العالمية اليوم

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1728.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما بعد أن سجل أكبر انخفاض له منذ مارس 2020.

قال مات سيمبسون ، المحلل في سيتى إندكس إن الذهب قد يصعد فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 1735 دولارًا في حالة ضعف بيانات التوظيف الأمريكية ، مضيفًا أن الأسواق حساسة للغاية لبيانات التوظيف في الوقت الحالي.

وارتفعت أسعار الذهب 1.5 % فى ختام تعاملات أمس الثلاثاء لتصعد إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط آمال المستثمرين في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالى سياسة الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 1723.99 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له منذ 13 سبتمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1730.50دولار.

وواصل مؤشر الدولار الهبوط، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 1% إلى 20.89 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 926.63 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2310.31 دولارًا.