سعر الذهب يتراجع عالميا مع استقرار الدولار وانخفاض اليوان الصيني

شهد سعر الذهب تراجعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للمعدن النفيس من استمرار توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.79 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1652.50 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما مع انخفاض اليوان الصيني، مما أدى إلى التخلص من ضغوط توقعات تخفيف الاحتياطي الفيدرالى لسياساته المتشددة والاستقرار الأكبر للجنيه الاسترليني مع استعداد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وينافس الذهب الدولار كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل مكاسب العملة من جاذبية الذهب للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الذهب الذي لا يحقق عائدا، بينما تدعم عوائد الدولار والسندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 19.12 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 921.63 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1991.27 دولار للأوقية.