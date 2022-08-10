سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع عائد السندات وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لينخفض من أعلى مستوى له في أكثر من شهر بسبب ارتفاع عائدات السندات ، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1789.29 دولارًا للأوقية بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1800.29 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1806.10 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.7990% ، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لا يدر عائدا.

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

قال إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلى إف إكس “ما هو مهم أنه يتم تداول الأسعار حاليًا عند مستوى 1800 دولار”.

خبراء اقتصاديون يتوقعون تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة

توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.7 % الشهر الماضي من 9.1 % في يونيو.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري. ومن المقرر صدور البيانات فى وقت لاحق اليوم.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال يونيو ويوليو لكبح جماح التضخم المتصاعد.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدت النفيس الذى لا يدر عائدًا.

الفضة تهبط

وبالنسبة للمعدن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.5 % إلى 20.40 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 926.48 دولارًا ، وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 2204.55 دولارًا.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تقدم مزيدا من الوضوح بخصوص مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1794.10 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.32 % إلى 1811 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13 %. ويجعل انخفاض العملة الخضراء الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر اليوم الأربعاء.