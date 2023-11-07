سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على الملاذ الآمن

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون تعليقات مسؤولي البنك المركزى الأمريكي، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.46% إلى 1969 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.68% إلى 1975 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار بحوالي 0.25% بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم: “في الوقت الحالي لا يزال الأمر يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، ويبدو أن هوامش المخاطر هذه قد تضاءلت قليلاً وهو ما انعكس في الأسعار”.

وأكدت “ليزا كوك” عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، لا يبدو مدفوعًا بتوقعات المستثمرين بزيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وينتظر المستثمرون الآن لمعرفة ما إذا كان باول، الذي من المقرر أن يتحدث يومي الأربعاء والخميس، سيحافظ على لهجته الأكثر تشاؤما التي اتبعها بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 22.85 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 % إلى 900.42 دولار وانخفض البلاديوم 0.5 % إلى 1101.42 دولار.