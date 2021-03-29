سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وانتعاش أسواق الأسهم

هبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1724.80 دولار للأوقية

هبط سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع صعود الدولار والأسهم في أسواق المال العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية، كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن الثمين، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة).

هبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 %

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1724.80 دولار للأوقية.

محلل: العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه سعر الذهب

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى “سي.إم.سي ماركتس ” إن العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه سعر الذهب على المدى القصيرفإذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع سعر الذهب سريعا لما دون 1700 دولار”.

استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس ، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من (كوفيد-19) بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا مما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

مما زاد من الضغوط على سعر الذهب، ارتفاع الأسهم الآسيوية

ومما زاد من الضغوط على سعر الذهب، ارتفاع الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

خسرت الفضة 0.9 % إلى 24.82 دولار للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.9 % إلى 24.82 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1.2 % إلى 2644.18 دولار وهبط البلاتين 0.7 % إلى 1176.42 دولار.

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات الجمعة

واستقرت أسعار الذهب فى تعاملات الجمعة الماضية، إذ وازن ارتفاع العوائد الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا صعود الدولار.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية يوم الجمعة ليستقر عند 1727.10 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1726.30 دولار للأونصة.

محلل: قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال “قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا…، هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية”.

“الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد”.

وهبطت عوائد الخزانة يوم الجمعة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.