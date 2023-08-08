سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتوضيح ما إذا كان هناك حاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة أم لا، وفقا لوكالة رويترز.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1968 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر أوقية الذهب

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1933 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% مقابل العملات الرئيسية، إلى 101.990 نقطة.

قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “قراءة التضخم، وخاصة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، يمكن أن تكون مصدر قلق كبير للفيدرالي الأمريكي”.

وأضاف: “السوق يدرك أن التضخم الرئيسي يتجه نحو الانخفاض، لكن إذا كان هناك أي ثبات في البيانات، يمكن أن يكون ذلك حافزًا هبوطيًا جديدًا للذهب على المدى القصير”.

وفي الوقت نفسه، إذا خالف مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات وارتفع بأكثر من المتوقع، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر. حيث تميل زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عائدات السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك ذات العائد الصفري.

وانخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بشكل أساسي بتعليقات من حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، بأن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك بأنه يتوقع بداية انخفاض الفائدة العام المقبل، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 23.17 دولار وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 918.91 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1238.38 دولار.