سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، لينخفض بشكل طفيف، متأثرا بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1672.60 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى 4 %، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 %، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس “إنه مستوى تقني لعوائد السندات، إنها ترفع الدولار وتؤثر على أسعار الذهب”، مضيفا أن الإشارات إلى الركود العالمي من صندوق النقد الدولي دفعت أيضا التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن إلى الدولار.

وقال سيمبسون “الذهب عالق الآن في نطاق 1658 إلى 1676 دولارا”.

وبعد بيانات التوظيف الأمريكية الأقوى من المتوقع، ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم المقرر إعلانها يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي).

ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 19.39 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.3 % إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2178.26 دولار.

وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15% حتى الآن هذا العام.