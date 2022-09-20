سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، مع صعود الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية ، بينما يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1669.80 دولارًا للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في أكتيف تريد “الذهب يتعرض لضغوط ، ويظل قريبًا من أدنى مستوى في عامين الذى لامسه يوم الجمعة والسبب الرئيسي فى ذلك هو قوة الدولار”.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 19.34 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 920.56 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 2173.31 دولار.

وتراجع سعر الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين تحت وطأة صعود الدولار في الوقت الذي تأهب فيه المستثمرون لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة متوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي وبنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع لخفض التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1661.65 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % أيضا إلى 1670.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 % مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين من حائزي عملات أخرى.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة اليوم وتعلن قرارها غدا.

وتتوقع الأسواق أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن ترفع معظم البنوك، من سويسرا إلى جنوب أفريقيا، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.