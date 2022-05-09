سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى منذ 20 عاما

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع صعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين مما قلل جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطا إضافيا على الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1870.70 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1867.90 دولار.

وصعد الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ترتفع لأعلى مستوى منذ 4 أعوام

وزادت أيضا عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 مما ضغط على أسعار المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبينما يعد الذهب ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنه حساس للغاية حيال أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير وكذلك عائدات السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

لكن مذكرة بحثية أجراها باحثون في (إيه.إن.زد) ترى أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، بسبب الارتفاع السريع في التضخم والمخاطر السياسية المتنامية، من شأنها أن تحمي أسعار الذهب إلى حد ما.

الفضة تتراجع

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.2% إلى 951.34 دولار بينما صعد البلاديوم 2.4% إلى 2095.53 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة ويبدو أنها كانت مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى القوي، فيما كان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يستقر عند 1875.60 دولار يوم الجمعة

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1875.60 دولار.

واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس، فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو الرفع الأكبر منذ 22 عاما.

يميل إقبال المستثمرين على الذهب الذي لا يدر عائدا إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة.