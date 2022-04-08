شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة إذ تم تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق مع ارتفاع الدولار على خلفية احتمالات رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، مما عوض جزئيًا الطلب على الملاذ الآمن الذي غذاه الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1931.16 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1934.00 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أونادا لرويترز “صمد الذهب بشكل جيد نسبيًا هذا الأسبوع في ضوء التحرك المرتفع من قبل كل من عوائد السندات الأمريكية والدولار الأمريكي، وربما نشهد بعض الإقبال على الملاذ الأساسي والشراء للتحوط من التضخم مما يدعم الاتجاه الهبوطي.”

وانخفض الذهب فى التعاملات الصباحية في آسيا لكن تم تداوله ضمن نطاق محدود.

الدولار يرتفع

وشهد الدولار ارتفاعًا حيث يتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل أسرع من المتوقع، مما عوض جزئيًا الطلب على الملاذ الآمن نتيجة الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.46 % لتصل إلى 1928.9 دولارًا.

ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا واستعد أيضًا لأفضل أسبوع له في شهر.

كما وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة.

كما أعطت لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في محضر اجتماعه الأخير.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 24.65 دولارًا للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 961.86 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.8 % إلى 2251.48 دولار.

أسعار الذهب تصعد أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس مع اشتداد المخاوف بشأن التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا وطغيان تأثير العقوبات المتزايدة على روسيا على الضغوط الناجمة عن تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1930.35 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1934.20 دولار للأوقية.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في مارس عن قلق عميق بين صانعي السياسة النقدية من اتساع التضخم في جميع مناحي الاقتصاد. وتأهب “العديد” من المشاركين في الاجتماع لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة.

ودعم موقف البنك المركزي المتشدد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والدولار إلى أعلى مستوياتهما منذ عدة سنوات.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك والتي يُنظر إليها أيضا على أنها وسيلة تحوط ضد ارتفاع التضخم. في الوقت نفسه، فإن قوة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.