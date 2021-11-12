سعر الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار.. وفى طريقه لتسجيل أكبر قفزة أسبوعية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة تحت ضغط قوة الدولار لكنه يتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر كتحوط في وجه التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1856.20 دولار للأوقية بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم الأربعاء.

انخفاض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1857.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020 مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من مايو بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت “التضخم مدفوع بمشاكل سلاسل التوريد وحتى تفتح هذه السلاسل، سيكون هناك ضغط مستمر للأسعار وينبغي أن يدعم ذلك الذهب”.

زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة

ودفع الارتفاع الحاد في التضخم المستثمرين لزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وسيؤدي رفع أسعار الفائدة على الأرجح إلى خفض جاذبية الذهب إذ أن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 25.10 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع.

وخسر البلاتين 0.4 % إلى 1081.90 دولار للأوقية، ولكنه في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية خلال شهر.

وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 2048.91 دولار للأوقية.

أسعار الذهب ترتفع أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس لتقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن دفعت زيادة كبيرة في التضخم الأمريكي المستثمرين لطلب الأمان الذي توفره المعادن النفيسة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1861.08 دولار للأوقية .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1863.80 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 يونيو يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي مما عزز الإقبال على الذهب للتحوط من التضخم.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.