سعر الذهب يتراجع عالميا مع إعلان الاحتياطى الفيدرالى المزيد من الارتفاعات فى الفائدة

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لينخفض 1% ، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزيادات فى سعر الفائدة ، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 1660.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 1653.10 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1669.30 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 9 % حتى الآن خلال العام.

قال إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي اف اكس “يشير إعداد المرحلة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن هناك مجالًا أكبر للمعدلات الحقيقية لمواصلة ارتفاعها وهذه ليست بيئة داعمة جدًا للذهب”.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه أداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فقد يفضل المستثمرون الأصول المدرة للفائدة في بيئة ذات معدل فائدة مرتفع.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التضخم الشديد، وأنه مستعد لممارسة بعض الضغط على الاقتصاد وسوق العمل نتيجة لذلك.

كما أدت تعليقات باول إلى ارتفاع الدولار بنسبة 1% إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، مما ضغط على معظم أسعار المعادن. وخسرت العقود الآجلة للفضة والبلاتين 0.1% و0.4% على التوالي.

وتراجعت أسعار الذهب من ارتفاعات سجلتها خلال الأيام الأولى من الصراع الروسي الأوكراني، حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الدولار وجذب رأس المال بعيدًا عن المعدن الأصفر. كما فقدت مكانتها كملاذ آمن يمكن الاعتماد عليه، بعد أن انخفضت قيمتها على الرغم من المخاوف المتزايدة من الركود المقبل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.1% إلى 19.37 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 901.86 دولارًا ، ونزل البلاديوم 0.7 % إلى 2139.59 دولارًا.