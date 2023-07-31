سعر الذهب يتراجع عالميا لكنه فى طريقه لتحقيق مكاسب شهرية

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلا أن المعدن النفيس يتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب له في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1953.80 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “تشعر الأسواق بأنها متأكدة من تقييمها بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سينهي رفع أسعار الفائدة أو يقترب من إنهائها في ظل إشارة جميع تقارير التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع”.

وأضاف “حقق ذلك تأثيرات إيجابية بالنسبة للذهب منذ تلقى دعما عند مستوى 1900 دولار تقريبا”، مشيرا إلى أن السوق ظلت في فترة من العام مرتبطة بحركة أسعار متقلبة وعائدات أقل استقرارا.

ومن المتوقع أن تنهي أسعار الذهب الشهر مرتفعة بنحو 1.8% عند أعلى مستوى لها منذ مارس لأن التوقعات باحتمال أن تقترب أسعار الفائدة الأمريكية من ذروتها وضعت الدولار على مسار ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى يقترب أكثر من إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

كما عزز اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفاع أسعار الفائدة يقلل من شراء الذهب الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عوائد.

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5% لكنها انخفضت 0.5% خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 927.38 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1241.93 دولار للأوقية.