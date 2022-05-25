سعر الذهب يتراجع عالميا الأربعاء مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لزيادة الفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو بحثا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 1869.49 دولار للاوقية أمس الثلاثاء.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1856 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأمريكية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من مايو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

الفضة تنخفض

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 947.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2015.99 دولار للأوقية.

أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها في أسبوعين أمس

وصعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين أمس الثلاثاء، مع ارتفاع جاذبية المعدن النفيس بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط انحسار شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.64% إلى 1865.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1868.69 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب حوالي 1% لتسجل عند التسوية 1865.40 دولار للأوقية.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في شهر فى ختام تعاملات أمس، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا، وهو ما يوفر بيئة داعمة للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 22.06 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.9% 949.54 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.5% 2004.10 دولار.