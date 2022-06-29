سعر الذهب يتراجع الأربعاء فى الإمارات .. وعيار 21 يلامس 188  درهما   

شهد سعر الذهب تراجعا فى أسواق الإمارات اليوم الأربعاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات يسجل 214.42 درهم

وانخفض سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات ليسجل 214.42 درهم ( 58.38 دولار) نزولا من مستوى 215.11 درهم فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات يهبط إلى 187.62 درهم

وهبط سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 187.62 درهم ( 51.08 دولار) من 188.22 درهم فى اليوم السابق.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 160.82 درهم ( 43.78 دولار) مقارنة مع 161.33 درهم فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات يسجل 214,417 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 214,417 درهم ( 58,376 دولار).

سعر الذهب العالمى يصعد

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، فى الوقت الذى يحاول فيه المعدن الأصفر الخروج من التداول المحدود النطاق.، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1821.53 دولار للأوقية ( الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1822.10 دولارللأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب مما ساعد على زيادة جاذبية الذهب التى لا تدر عائدا.

وقال مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز بأستراليا: “بشكل عام ، فإن النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة تعني أنه عندما نحصل على اختراق لمنطقة التداول الحالية التي كنا عالقين فيها لمدة شهرين ، فمن المرجح أن تكون فى الجانب السلبى”.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.