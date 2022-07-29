سعر الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في 5 أشهر مع ضعف الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما يجعل المعدِن الأصفر متجهًا لتسجيل أفضل أسبوع فيما يقرب من خمسة أشهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

فبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد حوالي 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1780.70 دولار.

قال جيفري هالي، كبير المحللين لدى أواندا، إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًّا بالدولار والعوائد، وإن انخفاضهما في الآونة الأخيرة قدَّم له بعض الدعم، هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.

وظلّ الدولار معظم يوليو يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعَّر بالعملة الأمريكية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثّر أيضًا على أسعار الذهب تبنِّي البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من يوليو.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعت يوم الجمعة.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما أسهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.18 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8 % هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.