سعر الذهب يتباين عالميًا مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف من توجهات الفيدرالي الأمريكي

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين إذ تعرض لضغوط بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلمح إلى الوقت الذي يعتزم فيه البدء في تقليص مشترياته من الأصول في اجتماعه القادم، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1755.84 دولارًا للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس عند 1741.86 دولارًا.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1755.00 دولار.

يبدأ اجتماع السياسة المنتظر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الثلاثاء.

انخفاض سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية في آسيا

وانخفض سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية في آسيا، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع.

وفي هذه الأثناء، تعزز الدولار بينما ينتظر المستثمرون قرار السياسة الأخير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.31 % لتصل إلى 1746.05 دولارًا بعد أن وصلت إلى 1.741.8 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 أغسطس، في وقت سابق من الجلسة.

وتتجه كل الأنظار إلى ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن البدء عن تقليص مشتريات الأصول عندما يصدر قراره بشأن السياسة يوم الأربعاء.

من المحتمل أن يصدر مجلس الاحتياطى الفيدرالى توقعات اقتصادية جديدة

ومن المحتمل أيضًا أن يصدر البنك المركزي توقعات اقتصادية جديدة وقراءة جديدة لتوقعات المسؤولين بشأن رفع أسعار الفائدة.

في حين صرح ستيفن إينيس، الشريك الإداري لشركة إس بي آي لإدارة الأصول، لرويترز أن المستثمرين بدأوا في التفكير في أن الإعلان عن تقليص مشتريات الأصول قد يكون وشيكًا وأنه قد تكون هناك مفاجأة صادمة في الرسم البياني النقطي.

وأضاف: “يبدو حقًا أن الأسواق تحولت إلى الاتجاه الهبوطي تمامًا للذهب، مع بعض مستويات الدعم الحرجة، بما في ذلك 1780 دولارًا و1750 دولارًا، وأعتقد أن هذا يفتح أمام اختبار مستوى الـ 1700 دولار”.

الفضة تخسر 1.2%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.2% إلى 22.13 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 عند 22.01 دولارًا.

وتراجع البلاتين إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 907.50 دولارًا، وانخفض في آخر مرة بنسبة 2.8%، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 3.5%.

عودة التمركزات الشرائية على الذهب للصعود من جديد

وأصدرت هيئة المتاجرة على السلع والعقود الآجلة CFTC يوم الجمعة الماضية تقرير التزام المتاجرين COT والذي أظهر عودة التمركزات الشرائية على الذهب للصعود من جديد، خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر.

ويأتي هذا الارتفاع بعد هبوط تجاوز 10,000 عقد شراء خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقرير التزام المتاجرين، فقد سجل كبار المضاربين وصناديق التحوط حجم تمركزات شرائية على الذهب تقدر بحوالي 207,760 عقدا خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثاء الماضي، بارتفاع أسبوعي بحوالي 1,721 عقدا مقارنة بتسجيل 206,039 عقدا خلال الأسبوع الأسبق.

في الوقت نفسه، ارتفعت التمركزات الشرائية على معدن الذهب لصغار المستثمرين بعد صعودها الأسبوع الماضي، حيث صعدت من مستويات 23,962 عقدا التي سجلتها خلال الأسبوع الأسبق إلى مستويات 26,491 عقدا خلال الأسبوع الأخير المنتهي في 14 سبتمبر. وأظهر مؤشر صغار المستثمرين أن الاتجاه إلى البيع استقر قرب النسبة 45%.