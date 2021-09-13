سعر الذهب يتباين عالميا مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين

شهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الإثنين في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبل قراءات لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تكون حاسمة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى حول موعد بدء سحب مشتريات الأصول، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1787.96 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1789 دولارا.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت: “هناك اعتقاد بأنه إذا زاد التضخم بالفعل، فسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالى أن يضغط عليه، وهذا يعني تقليص أسرع لمشتريات الأصول ورفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا. لن يكون ذلك مفيدا للذهب”.

وأضاف رودا أن الذهب في نطاق يتراوح بين 1760 دولارا و1830 دولارا، وهذا يعكس ترددا عاما في الوقت الحالي فيما يتعلق بالجائحة والنمو وتوقعات التضخم والسياسة.

ارتفاع الدولار يؤثر سلبا على جاذبية الذهب

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له في ما يزيد على أسبوعين، مما أثر سلبا على جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

تتجه الأنظار الآن إلى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس المقرر صدوره يوم الثلاثاء والذي من المرجح أن يظهر تباطؤ التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 4.2 %.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالى في كليفلاند يوم الجمعة إنها لا تزال ترغب في أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشتريات الأصول هذا العام، لتنضم إلى مجموعة من صانعي السياسات الذين لديهم وجهة نظر مماثلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 % إلى 952.25 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020.

وانخفض البلاديوم 0.7 % إلى 2124.40 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020.

الفضة تخسر 0.3 %

وهبطت الفضة 0.3 % إلى 23.64 دولار.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا حيث استمر الدولار في الارتفاع.

المستثمرون ينظرون الآن إلى البيانات الأمريكية

وينظر المستثمرون الآن إلى البيانات الأمريكية للحصول على المزيد من القرائن على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء التقليص التدريجي لمشتريات الأصول.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.10% لتصل إلى 1790.35 دولارًا بعد أن سجلت انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 2.1%، بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع سعر الذهب.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستصدر الصين بيانات الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة يوم الأربعاء.

تراجع الطلب الهندي على الذهب الأسبوع الماضي

وعلى جانب الطلب، كان الطلب الفعلي على الذهب في الهند ضعيفًا خلال الأسبوع الماضي على الرغم من تصحيح أسعار السبائك.

كما ظل المستهلكون في معظم المراكز الآسيوية الأخرى هادئين حيث ينتظرون اتجاهًا أوضح في الأسعار العالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أن المستثمرين قاموا بخفض صافي صفقاتهم الطويلة في مؤشر كومكس للذهب بمقدار 15324 عقدًا إلى 83540 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر.