سعر الذهب يتباين عالميا مع ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن أسعار الفائدة

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب 0.1 % إلى 1853.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1859.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتها في عام واحد مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في الربع الأول.

وقالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالى في سان فرانسيسكو يوم السبت إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في هذا المستوى لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالى في ديسمبر.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب ولذلك فإن زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لخفض ضغوط الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 21.20 دولار للأونصة كما هبط سعر البلاتين 0.7 % إلى 970.84 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.6 % إلى 1443.65 دولار.