سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين مع تراجع الدولار

تباين سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، ليستقر بالقرب من أعلى مستوياته في ما يقرب من شهرين، بدعم من ضعف الدولار، فى الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا، بحسب وكالة رويترز.

سعر الذهب فى المعاملات الفورية ارتفع 0.1% إلى 1951.31 دولارًا للأوقية

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1951.31 دولارًا للأوقية بعدما وصل إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبًا عند 1954.97 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

تراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1952.80 دولار.

وخلال الجلسة الاسيوية ، افتتح الذهب جلسة اليوم الأربعاء على تداولات سلبية وهبوط ملحوظ ليتداول عند مستوى 1944.63 ، حيث تراجع سعر الذهب بنسبة 0.28% مقابل ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.17% ليتداول عند 89.565 نقطة.

كما ويترقب مستثمرين الملاذ الأمن فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات الأمريكية الذي سيساعد في انتعاش سعر الذهب ليرتد مرتفعاً.

العقود الآجلة لأسعار الفضة تراجعت بنسبة 0.98%

على صعيد آخر ، تراجعت أيضا العقود الآجلة لأسعار الفضة بنسبة 0.98% لتتداول عند 27.45 للأونصة ، كما تراجعت أسعار البلاتين 1.37% لتتداول عند 1,098.51 للأونصة .

يقول أحد المحللين: يحاول سعر الذهب التقاط الأنفاس بعد الصعود القوي الأخير، ومع غياب أي إشارات لتغير الاتجاه الصعودي العام.

ويعتبر كسر مستويات دعم عند 1935 من شأنه أن يتسبب فى تراجع سعر الذهب أكثر وربما اختبار مستويات 1925 دولار.

وفي الوقت نفسه أي اختراق لمستويات المقاومة القريبة عند سعر 1945، من شأنه دعوة المشتريين للدخول من جديد ولربما اختبار مستويات 1955.

وتراجع الدولار اليوم الأربعاء مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتخطي اليورو مستوى مقاومة رئيسي ليبلغ ذروة 32 شهرا بينما بلغ الدولار الأمريكي أقل مستوى في عدة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ومقابل سلة من العملات، بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى منذ أبريل.

سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا وبالتالي للأصول عالية المخاطر ولكنه سلبي للسندات والدولار إذ يتسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر، وهو ما ينعكس على سعر الذهب عالميا.

وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار. وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 % لكل منهما وسجل الأول 0.7798 دولار أمريكي والثاني 0.7289 دولار.