سعر الذهب في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب رفع الفائدة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من هبوط سعر الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات الخزانة الأمريكية، لكن التوقعات المتزايدة التي تشير إلى رفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1670 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2 %، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر المقبل.

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.8 % إلى 19.01 دولار للأوقية ولكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس.

وزاد البلاتين 1% إلى 904.77 دولار والبلاديوم 0.8 % إلى 2125.18 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.