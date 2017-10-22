سعر الذهب في الأسواق المصرية.. 22 أكتوبر 2017

اقتصاد وأسواق سعر الذهب في الأسواق المصرية.. 22 أكتوبر 2017متابعاتتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، 22 - 10– 2017 وهى: 22 أكتوبر، 2017 22 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعاتتنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، 22 – 10– 2017 وهى: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر