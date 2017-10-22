اقتصاد وأسواق

سعر الذهب في الأسواق المصرية.. 22 أكتوبر 2017

متابعاتتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، 22 - 10– 2017 وهى:
22 أكتوبر، 2017 22 أكتوبر، 2017

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متابعات

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، 22 – 10– 2017 وهى:

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