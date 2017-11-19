اقتصاد وأسواق

سعر الذهب في الأسواق المصرية صباح الأحد

متابعات تنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية،اليوم الأحد 19-11– 2017 وهى:
10:02 ص, الأحد, 19 نوفمبر 17 10:02 ص, الأحد, 19 نوفمبر 17

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متابعات

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية،اليوم الأحد 19-11– 2017 وهى:

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