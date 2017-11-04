اقتصاد وأسواق

سعر الذهب في الأسواق المصرية.. اليوم السبت

متابعاتتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم السبت، 4 -11– 2017 وهى:
4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017

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متابعات

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم السبت، 4 -11– 2017 وهى:


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