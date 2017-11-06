اقتصاد وأسواق

سعر الذهب في أسواق الصاغة المصرية.. الإثنين

المال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين،الموافق 6-11 – 2017 وهى:
6 نوفمبر، 2017 6 نوفمبر، 2017

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المال- خاص

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين،الموافق 6-11 – 2017 وهى:


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