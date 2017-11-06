اقتصاد وأسواق

سعر الذهب في أسواق الصاغة المصرية.. الإثنين

المال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين،الموافق 6-11 – 2017 وهى: