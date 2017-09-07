اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى محال الصاغة المصرية.. الخميس

متابعات تنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية،اليوم الخميس الموافق 7-9 – 2017 وهى:
7 سبتمبر، 2017 7 سبتمبر، 2017

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متابعات

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية،اليوم الخميس الموافق 7-9 – 2017 وهى:

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