اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى الأسواق المصرية 21 سبتمبر

المال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية،اليوم الخميس، 21-9– 2017 وهى:
21 سبتمبر، 2017 21 سبتمبر، 2017

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المال- خاص

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية،اليوم الخميس، 21-9– 2017 وهى:

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