اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى الأسواق المصرية 21 سبتمبر

المال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية،اليوم الخميس، 21-9– 2017 وهى: