اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى الأسواق المصرية.. السبت

متابعاتتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم السبت،30 -9– 2017 وهى:
30 سبتمبر، 2017 30 سبتمبر، 2017

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متابعات

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم السبت،30 -9– 2017 وهى:

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