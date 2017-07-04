اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى أسواق الصاغة

متابعات تنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم الثلاثاء،4-7– 2017 وهى:
4 يوليو، 2017 4 يوليو، 2017

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متابعات

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم الثلاثاء،4-7– 2017 وهى:

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