سعر الذهب فى أسواق الصاغة.. 8 يوليو

اقتصاد وأسواق سعر الذهب فى أسواق الصاغة.. 8 يوليوالمال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم السبت،الموافق 8-7 – 2017 وهى: 9:51 ص, السبت, 8 يوليو 17 9:51 ص, السبت, 8 يوليو 17 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال- خاصتنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم السبت،الموافق 8-7 – 2017 وهى: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر