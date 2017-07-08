اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى أسواق الصاغة.. 8 يوليو

المال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم السبت،الموافق 8-7 – 2017 وهى:
9:51 ص, السبت, 8 يوليو 17 9:51 ص, السبت, 8 يوليو 17

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم السبت،الموافق 8-7 – 2017 وهى:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً